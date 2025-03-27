🇨🇳Китайцы готовы автоматизировать буквально ВСЁ. На местной выставке представили кровать для занятий сексом (хоть и назвали это корректно кроватью с массажем😉).
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🇨🇳Китайцы готовы автоматизировать буквально ВСЁ. На местной выставке представили кровать для занятий сексом (хоть и назвали это корректно кроватью с массажем😉).
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