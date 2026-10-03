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Пензенские спасатели вскрыли дверь в Засечном из-за спящего ребенка

Пензенские спасатели вскрыли дверь в Засечном из-за спящего ребенка

В пензенский пожарно-спасательный центр около восьми часов вечера поступило сообщение о том, что по адресу: село Засечное, улица Центральная, в квартире, закрытой изнутри, находится ребёнок 8 лет.

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