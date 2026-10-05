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В Минске выставку «Иннопром. Беларусь» посетили более 15 тысяч человек

В Минске завершилась II Международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь». За три дня ее посетили более 15 тысяч человек из 70 регионов России и свыше 40 стран.

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