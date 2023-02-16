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Игорь Ларионов: «Говорю подопечным: «На пианино что делают? Работают? Нет, играют. А на хоккей работать приходят? Нет, тоже играют». Главное – креативность, ценности»

Игорь Ларионов высказался о креативном подходе к хоккею. – Вы сказали, что хоккей привлекает людей на трибуны, как на театральную постановку с хорошими актерами.

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