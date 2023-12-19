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IT-сектор показал наибольший рост новых вакансий в 2023 году

IT-сектор показал наибольший рост новых вакансий в 2023 году

На фоне дефицита кадров и низкой безработицы спрос на сотрудников в России продолжает активно расти. По темпу прироста новых вакансий лидирует сфера IT (34,4%), также компании стали чаще предлагать работу сотрудникам без опыта и стажировку студентам.

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