IT-сектор показал наибольший рост новых вакансий в 2023 году

На фоне дефицита кадров и низкой безработицы спрос на сотрудников в России продолжает активно расти. По темпу прироста новых вакансий лидирует сфера IT (34,4%), также компании стали чаще предлагать работу сотрудникам без опыта и стажировку студентам.
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