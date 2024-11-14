Контролировать уборку улиц в Петербурге будут онлайн

Качество работы будет видно на фотографиях «до» и «после» Инспекторы ежедневно лично осматривают дороги и тротуары во всех районах Петербурга, но в центральных районах им поможет новый цифровой инструмент, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.