Какой сегодня день: 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, отмечаетсяМеждународный день чистого воздуха для голубого неба. По данным ООН, 99% территории земного шара подвержено воздействию загрязнения воздуха, что, согласно оценкам, приводит к преждевременной смерти 6,5 млн человек в год.
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