Спутник NOAA запечатлел смену времен года на Земле

Земля из космоса в день весеннего равноденствия / © NOAA В 23-секундном видеоролике поместилось 365 изображений нашей планеты, которые получил спутник, находящийся на геостационарной орбите и фиксирующий большую часть Америки, Карибского бассейна и Атлантического океана.