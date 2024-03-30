Спутник NOAA запечатлел смену времен года на Земле

Земля из космоса в день весеннего равноденствия / © NOAA В 23-секундном видеоролике поместилось 365 изображений нашей планеты, которые получил спутник, находящийся на геостационарной орбите и фиксирующий большую часть Америки, Карибского бассейна и Атлантического океана.
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