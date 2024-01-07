В Новосибирске объявили поиски пропавших братьев-подростков

Мальчики 13 и 15 лет ушли из дома в Заельцовском районе 6 января.Волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" объявили поиск двоих братьев-подростков, которые 6 января ушли из дома в Заельцовском районе и пропали.