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Далтон Кнехт: «У меня будет возможность поучиться у Леброна Джеймса»

«Всегда мечтал о том, что взлечу высоко, потому что очень уверен в себе. Но теперь у меня есть реальный шанс сделать это, просто потому, что у меня будет возможность поучиться у Леброна Джеймса.

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