"Очередное нападение на участника СВО, на гражданке", - глава СКР Бастрыкин взял дело на контроль

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Politiki.net Регулярно пишу - пока правительство не пойдет на встречу обществу, и продолжит охранять права отщепенцев, в России, преступления совершенные на бытовой почве так и будут превалировать в криминальных сводках.

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