smi.today

4 176 подписчиков

Irish Examiner: Украинские беженцы боятся жаловаться на условия жизни в Ирландии

Irish Examiner: Украинские беженцы боятся жаловаться на условия жизни в Ирландии

Национальный координатор Штаба помощи гражданскому обществу Украины Эмма Лейн-Споллен сообщила, что многие украинские беженцы в Ирландии отказываются жаловаться на неудовлетворительные условия жизни в местных отелях, так как боятся, что их выселят.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх