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Мировое обозрение

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Профессор Финансового университета при правительстве предложил запретить в вузах «критическое мышление» за «прикладную русофобию»

Профессор Финансового университета при правительстве предложил запретить в вузах «критическое мышление» за «прикладную русофобию»

В России необходимо провести «ревизию» образовательных программ на соответствие интересам государства, заявил ТАСС профессор департамента гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник.

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