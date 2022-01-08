Законодатель

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Путин переиграл Запад с разгромным счетом, заявил бывший представитель НАТО

Бывший представитель Североатлантического альянса в Москве Гарри Табах в эфире ютуб-каналу «SobiNews» рассказал, почему президент Сообщение Путин переиграл Запад с разгромным счетом, заявил бывший представитель НАТО появились сначала на Листай.

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