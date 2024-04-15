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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Урала» о том, что Казарцев не дал пенальти в ворота «Динамо»: «Ну как так?! По-разному смотрим на футбол?! Подумал, что если и гол не засчитает... Вообще тогда ужас!»

– Довольны качеством футбола «Урала»? – Мы и против «Крыльев» смотрелись неплохо. Сейчас играем уже в другой футбол, более интересный.

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