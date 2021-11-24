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Лука Дончич – Терэнсу Мэнну: «Ты слишком мелкий!»

Лука Дончич – Терэнсу Мэнну: «Ты слишком мелкий!»

Лидер «Далласа» Лука Дончич получил технический фол в матче с «Клипперс». В одном из игровых эпизодов словенец затолкал под кольцо Терэнса Мэнна и забил с сопротивлением защитника «Клипперс», после чего выкрикнул: «Ты слишком мелкий!» в адрес Мэнна.

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