«Бензема вновь доказал, что он лучший форвард в мире. Пора уже дать ему «Золотой мяч». Куртуа о Кариме

Тибо Куртуа высоко отозвался о нападающем Кариме Бензема. Вратарь «Реала» высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1), в котором форвард сделал хет-трик.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх