Политика как она есть

Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что с начала 2025 года обстрелы Вооруженных сил Украины в Херсонской области унесли жизни 16 мирных жителей, а 109 человек, включая 5 несовершеннолетних, получили ранения.