Политика как он...
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Политика как она есть

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Сальдо назвал число погибших и пострадавших на Херсонщине

Сальдо назвал число погибших и пострадавших на Херсонщине

Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что с начала 2025 года обстрелы Вооруженных сил Украины в Херсонской области унесли жизни 16 мирных жителей, а 109 человек, включая 5 несовершеннолетних, получили ранения.

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