Шеремет: Помощь США ставит крест на Украине как государстве

Принятый в Америке законопроект о финансовой помощи Киеву ставит крест на Украине как государстве. К такому выводу пришел депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии