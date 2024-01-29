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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Осужденные за СВО «басмачи» вновь поверили в Россию

Осужденные за СВО «басмачи» вновь поверили в Россию

Борьба России за «своих», тех, кто поддерживает словом и делом интересы Русского мира, братства постсоветских народов, ведётся всё успешней.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Наши чиновники любят деньги...
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20 час.
Горыныч
Воины, принимавшие участие в СВО не состоят в диаспорах=ОПГ, а значит не нужны нашим продажным силовикам и чиновью. Пока не возродится СМЕРШ с его полномочиями, так и будет.
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19 час.
Рауф Растов
&quot;Басмачи&quot; (даже в кавычках) - это уже лишнее, поскольку такое словоупотребление диссонирует с содержанием статьи и привносит в её тональность нежелательные нотки.
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16 час.

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