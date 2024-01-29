Борьба России за «своих», тех, кто поддерживает словом и делом интересы Русского мира, братства постсоветских народов, ведётся всё успешней.
Осужденные за СВО «басмачи» вновь поверили в Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Наши чиновники любят деньги...
Ответить
20 час.
Горыныч
Воины, принимавшие участие в СВО не состоят в диаспорах=ОПГ, а значит не нужны нашим продажным силовикам и чиновью. Пока не возродится СМЕРШ с его полномочиями, так и будет.
Ответить
19 час.
Рауф Растов
"Басмачи" (даже в кавычках) - это уже лишнее, поскольку такое словоупотребление диссонирует с содержанием статьи и привносит в её тональность нежелательные нотки.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии