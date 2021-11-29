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Станислав Шаров: «Я больше переживаю за того парня, которого держу в защите, чем за себя»

Серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 в Станислав Шаров рассказывает о травмоопасности баскетбола 3×3, а также самоотдаче на площадке.

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