Станислав Шаров: «Я больше переживаю за того парня, которого держу в защите, чем за себя»

Серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 в Станислав Шаров рассказывает о травмоопасности баскетбола 3×3, а также самоотдаче на площадке.
Популярные статьи
- Линекер о «Золотом мяче»: «Великолепная семерка. Поздравляю Месси. Поистине выдающийся игрок»
- Тренер Ильин о полиции после отказа надеть маску: «Они сами нарушают закон, а требуют с граждан»
- Карацев после того, как они с Рублевым выбили Испанию из Кубка Дэвиса: «Спасибо всем, кто пришел поддержать... Испанию»
Свежие комментарии