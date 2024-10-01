Армения и Иран планируют нарастить взаимный товарооборот до $3 млрд

Минэкономики Армении поделилось планами о развитии внешней торговли.Как отметил министр экономики Армении Геворг Папоян, в обозримом будущем Армения планирует увеличить товарооборот с Ираном на сумму более чем в 1 миллиард долларов, а в перспективе — до 3 миллиардов долларов.