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Царьград

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Мишонова выразила соболезнования родным убитого в Подмосковье мальчика

Мишонова выразила соболезнования родным убитого в Подмосковье мальчика

Заманили в заброшку: под Москвой двух школьниц подозревают в убийстве 12-летнего мальчика.Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова выступила со словами поддержки семье погибшего ребёнка.

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