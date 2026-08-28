Мишонова выразила соболезнования родным убитого в Подмосковье мальчика

Заманили в заброшку: под Москвой двух школьниц подозревают в убийстве 12-летнего мальчика.Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова выступила со словами поддержки семье погибшего ребёнка.
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