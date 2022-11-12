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Месси о ЧМ-2022: «Не сомневаюсь, что Аргентина ничего не отдаст просто так. Надеюсь, Бог поможет нам»

Лионель Месси обратился к аргентинцам перед чемпионатом мира-2022.  «Как и всегда, перед каким-то важным соревнованием мы говорим одно и то же.

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