Рогов указал на коррумпированность нового главы запорожской администрации

Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава госадминистрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров известен коррупцией и пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ).
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