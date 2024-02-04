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Рогов указал на коррумпированность нового главы запорожской администрации

Рогов указал на коррумпированность нового главы запорожской администрации

Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава госадминистрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров известен коррупцией и пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ).

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