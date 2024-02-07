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Газета.ру

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Моррис: АНБ стало следить за Карлсоном, когда узнало про интервью Путина

Моррис: АНБ стало следить за Карлсоном, когда узнало про интервью Путина

Журналист Клейтон Моррис утверждает, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило слежку за Такером Карлсоном, когда узнало, что он хочет взять интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина.

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