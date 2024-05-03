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Мбаппе хочет купить дом Рамоса в Мадриде за 18 млн евро. Игроки договорились, сделка зависит от контракта француза с «Реалом» (Vozpópuli)

Vozpópuli сообщает, что футболисты уже договорились о передаче жилья при условии окончательного оформления контракта Мбаппе с «Реалом».

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