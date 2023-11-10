Сергунина: Более 450 брендов из России и других стран примут участие в Московской неделе красоты

Первая Московская неделя красоты пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 9 по 12 декабря. Свою продукцию на ней представят больше 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других дружественных стран, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.