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Режиссер «Женщина, которая поет» раскритиковал уехавшую из РФ Пугачеву

Режиссер «Женщина, которая поет» раскритиковал уехавшую из РФ Пугачеву

После выхода на экран ленты «Женщина, которая поет» Примадонна превратилась в культовую личность. Режиссер фильма Александр Орлов поделился, что смирялся со многими скандальными выходками Примадонны во время съемок.

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