Названа причина признания иноагентом основательницы сети кафе "Андерсон" Татуловой*

Предпринимательница уехала из России в 2023 году, эмигрировав в Португалию.Включение основательницы сети семейных кафе "Андерсон" Анастасии Татуловой* в список иностранных агентов стало результатом её информационной поддержки иностранных агентов и критики специальной военной операции в социальных сетях.