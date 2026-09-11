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Выборный поддерживает вооружение ведомственной охраны пулеметами Дегтярева для борьбы с дронами

Выборный поддерживает вооружение ведомственной охраны пулеметами Дегтярева для борьбы с дронами

Зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») поддерживает вооружение подразделений ведомственной охраны пулеметами Дегтярева для борьбы с дронами.

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