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Bild: Самая горькая уступка Путину

Bild: Самая горькая уступка Путину

"Самая горькая уступка Путину, пишет Bild. Без этого шага журналисты, политики и другие заключённые не были бы освобождены» — министр юстиции Марко Бушманн об освобождении киллера ликвидатора Вадима Красикова".

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Комментарии
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Алексей Тан
В Германии, как и в 1941-ом, В руководстве странной... иудеи (ЕВРЕИ)... тот же Шольц, с удовольствием, разговаривает на ИДИШ... (Вот радость то, белярюси и Лукавому!!), и ЭТО из основных причин, почему, они пригрели и не хотели отдавать... НЕ грузина (еврея) ... убивавшего русских пленных в Чечне... (в то время, евреи в Чечню, как домой ездили) и которого ЛИКВИДИРОВАЛ.... Русский патриот Красиков,.... Но!!, когда, пустой карман, начинает бить палкой... про МЕЖ УШЕЙ,... то можно и о своём, убиённом соплеменнике ... на время забыть.
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