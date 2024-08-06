Bild: Самая горькая уступка Путину

Алексей Тан

В Германии, как и в 1941-ом, В руководстве странной... иудеи (ЕВРЕИ)... тот же Шольц, с удовольствием, разговаривает на ИДИШ... (Вот радость то, белярюси и Лукавому!!), и ЭТО из основных причин, почему, они пригрели и не хотели отдавать... НЕ грузина (еврея) ... убивавшего русских пленных в Чечне... (в то время, евреи в Чечню, как домой ездили) и которого ЛИКВИДИРОВАЛ.... Русский патриот Красиков,.... Но!!, когда, пустой карман, начинает бить палкой... про МЕЖ УШЕЙ,... то можно и о своём, убиённом соплеменнике ... на время забыть.