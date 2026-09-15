В Кремле призвали снять санкции со всех поставщиков нефти

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая перед журналистами, подчеркнул, что для нормализации ситуации на рынке необходимо снять все незаконные ограничения с экспортеров нефти и нефтепродуктов, а также обеспечить безопасность морских перевозок .