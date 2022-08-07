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Большое обновление Windows 11 22H2, выходящее осенью, исправит ошибку с замедлением работы компьютера из-за процесса sihost.exe

Большое обновление Windows 11 22H2, выходящее осенью, исправит ошибку с замедлением работы компьютера из-за процесса sihost.exe

Согласно информации из базы данных Microsoft Feedback Center, в Windows 11 сеть серьезный баг, который вызывает повышенное использование ресурсов центрального процессора процессом sihost.

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