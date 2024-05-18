Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шансов нет? Уральские олигархи не хотят отдавать заводы государству

Шансов нет? Уральские олигархи не хотят отдавать заводы государству

Бывшие владельцы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Людмила, Юрий и Михаил Антиповы пытаются вернуть свое имущество, которое по решению суда передано государству.

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Комментарии
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Модест
Хорошая тема - обанкротить своё предприятие перед тем, как его отберут и свалить в Лондон. Рыночек порешал, остальные 30 миллионов не вписались и новые не народились. Приходится теперь небожителям рабов из азии завозить целыми странами.
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