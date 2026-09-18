Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропали с сайта артиста

Выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября исчезли из расписания его концертного тура на официальном сайте артиста.
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