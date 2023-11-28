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В Москве состоялась премьера спектакля о Бетховене с Орнеллой Мути

В Москве состоялась премьера спектакля о Бетховене с Орнеллой Мути

На сцене Московского Дворца Молодежи 27 ноября состоялась премьера театрально-музыкальной постановки «Бетховен – героическая жизнь гения», которую создали, опираясь на эпистолярное наследие Бетховена и Гете.

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