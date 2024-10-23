Германия: выявлен первый случай нового варианта вируса mpox

Первый случай заражения новым вариантом вируса mpox выявлен в Германии, сообщает сегодня Bild. «18 октября 2024 года в Германии обнаружена инфекция, вызванная новым штаммом mpox клада 1b, который был получен из-за границы», - говорится в сообщении института, добавив, что «риск для здоровья населения Германии является “низким"».