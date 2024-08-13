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Курская авантюра ВСУ, вероятно это предвесник их скорого краха

Курская авантюра ВСУ, вероятно это предвесник их скорого краха

Наступление ВСУ в Курской области, взбудоражило информационное пространство. Наиболее обсуждаемые вопросы: почему Российская армия проспала это наступление и какова цель ВСУ в этом наступлении?Вариантов, предполагаемой цели наступления ВСУ в Курской области, озвучена масса, от захвата Курской АЭС с целью ядерного шантажа России, до каким то образом поддержки кандидата Демократической партии США на президентских выборах в США.

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