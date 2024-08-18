Рублев пожаловался на ветер после поражения Синнеру в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью YouTube-каналу "Больше!" раскрыл, с какими сложностями столкнулся в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Цинциннати, в рамках которого проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру.
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