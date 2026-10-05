Таможенная процедура переработки вне таможенной территории (ПВТТ) — пошаговое руководство по процедуре (актуально на 2026 год)

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории (ПВТТ) — это специальная таможенная процедура, позволяющая временно вывезти товары ЕАЭС за пределы таможенной территории Союза для ремонта, обработки, модернизации или иных операций по переработке с последующим обратным ввозом на льготных условиях при соблюдении установленных требований.