Таможенная процедура переработки вне таможенной территории (ПВТТ) — пошаговое руководство по процедуре (актуально на 2026 год)

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории (ПВТТ) — это специальная таможенная процедура, позволяющая временно вывезти товары ЕАЭС за пределы таможенной территории Союза для ремонта, обработки, модернизации или иных операций по переработке с последующим обратным ввозом на льготных условиях при соблюдении установленных требований.
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