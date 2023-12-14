Пленный боец ВСУ рассказал, что принял решение сдаться России после мобилизации

РИАМО - 14 дек. Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий добровольно сдались в плен российской армии под Работино на запорожском направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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