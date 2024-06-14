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Светлов о «Флориде» и 3-0 в финале Кубка Стэнли: «Серия с «Рейнджерс» была скрытым финалом. Да даже с «Тампой» им было тяжелее, чем с «Эдмонтоном»

– Перед стартом серии «Флорида» – «Эдмонтон» вы сравнивали финалы НХЛ и КХЛ и в общем-то оказались правы.

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