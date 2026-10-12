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Царьград

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Володин призвал признать оккупацию Украины: Что он заявил о роли Запада в конфликте?

Володин призвал признать оккупацию Украины: Что он заявил о роли Запада в конфликте?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал признать оккупацию Украины западными странами и объяснил, какую роль, по его мнению, они играют в конфликте.

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