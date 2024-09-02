Боевого пса по кличке Порох показал новосибирский военнослужащий на СВО

Боец из Купинского района Новосибирской области с позывным «Худой» показал нового товарища. Молодой пес по кличке Порох сам прибился к нашим бойцам и не только остался, но и показал настоящий ум и смекалку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии