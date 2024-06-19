Счет идет на месяцы: Такер Карлсон поверг американцев в шок. Байдена становится все тяжелее «оживлять»

Могли ли авторы, которые писали сценарии для жутких фильмов про зомби-апокалипсис, когда-нибудь предположить, что их писанина станет пророческой? Сюжет о том, как к власти пришли живые мертвецы, долгие годы щекотал нервы телезрителей.