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Счет идет на месяцы: Такер Карлсон поверг американцев в шок. Байдена становится все тяжелее «оживлять»

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Могли ли авторы, которые писали сценарии для жутких фильмов про зомби-апокалипсис, когда-нибудь предположить, что их писанина станет пророческой? Сюжет о том, как к власти пришли живые мертвецы, долгие годы щекотал нервы телезрителей.

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