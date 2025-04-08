Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 973 подписчика

США увеличивают пошлины: Малайзия под угрозой потери лидерства в ИИ

США увеличивают пошлины: Малайзия под угрозой потери лидерства в ИИ

Президент малайзийского общества ИИ Азри Шахрел Ахмад Назри выражает обеспокоенность: введение США пошлин на китайские товары угрожает амбициям Малайзии стать лидером в области искусственного интеллекта из-за роста цен на ключевые компоненты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх