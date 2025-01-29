Володин: информация об обсуждении покушения на Путина требует расследования

Информация об обсуждении в администрации Джо Байдена покушения на президента РФ Владимира Путина, озвученная американским журналистом Такером Карлсоном, требует тщательного расследования, считает председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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