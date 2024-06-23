Посольство США возражало, но Вьетнам встречает Владимира Путина не только "в духе независимости", но по концепции "бамбуковой дипломатии"

Natalija Osminina

Еще неизвестно, что больше привело в ярость США: визит Путина в КНДР или Вьетнам? Ведь, именно на Вьетнам полагались они в планируемом походе за китайскими рынками на ИндоТихоокеанском побережье. Именно Вьетнам должен был блокировать сухопутные пути китайских грузов. А в блокировании морских почетная роль отводилсь филиппинцам.