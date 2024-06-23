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Посольство США возражало, но Вьетнам встречает Владимира Путина не только "в духе независимости", но по концепции "бамбуковой дипломатии"

Посольство США возражало, но Вьетнам встречает Владимира Путина не только "в духе независимости", но по концепции "бамбуковой дипломатии"

Тайные переговоры, азиатские улыбки и гнев США: Вьетнам встречает Путина с сюрпризами Многие политологи сейчас говорят о том, что Россия возобновляет глобальное сотрудничество с Вьетнамом.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Еще неизвестно, что больше привело в ярость США: визит Путина в КНДР или Вьетнам? Ведь, именно на Вьетнам полагались они в планируемом походе за китайскими рынками на ИндоТихоокеанском побережье. Именно Вьетнам должен был блокировать сухопутные пути китайских грузов. А в блокировании морских почетная роль отводилсь филиппинцам.
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21 час.
АС
Александр Сысоев
Суверенный непроамериканский Вьетнам это важный фактор создания единой континентальной трансазиатской зоны безопасности. Путин вбил  еще один гвоздь  в крышку  гробы американской гегемонии.
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16 час.

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