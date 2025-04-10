Американские СМИ: Пентагон на пределе, а Хегсету – хоть разорвись!

В американском военном ведомстве бьют тревогу. Его высокопоставленные сотрудники все больше склоняются к мнению о том, что долгие годы позволявший себе расточительно расходовать ресурсы арсеналов и армейских баз Дядя Сэм серьезно переоценил собственный потенциал и надорвался.